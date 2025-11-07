پخش زنده
قرعهکشی رقابتهای جودو در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی عصر امروز در شهر ریاض برگزار شد و نمایندگان کشورمان در بخش دختران و پسران رقبای خود را شناختند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با انجام قرعهکشی رقابتهای جودو در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی به میزبانی ریاض، جودوکاهای ایران در بخش مردان و زنان حریفان خود را شناختند.
در وزن منهای ۶۶ کیلوگرم (با حضور ۱۷ ورزشکار)، ابوالفضل محمودی در نخستین دیدار خود به مصاف نماینده تاجیکستان میرود.
در وزن منهای ۸۱ کیلوگرم (با حضور ۱۸ ورزشکار)، الیاس پرهیزگار در مبارزه نخست با جودوکاری از عربستان روبهرو میشود و در صورت پیروزی، باید با نماینده ترکیه دیدار کند. حریف دوم پرهیزگار، دارنده ردهبندی سوم جهان است.
در وزن منهای ۹۰ کیلوگرم (با حضور ۱۲ ورزشکار)، امیرعباس چوپان در گام نخست مقابل نماینده بحرین که اصالتاً اهل کشور روسیه است قرار میگیرد و در صورت برتری، باید با جودوکاری از مراکش رقابت کند.
در بخش بانوان و در وزن منهای ۶۳ کیلوگرم (با حضور ۹ ورزشکار)، سمیرا خاکخواه در مبارزه اول با نماینده ترکیه روی تاتامی میرود. حریف خاکخواه دارای جایگاه جهانی در رنکینگ فدراسیون جهانی جودو است.
همچنین در وزن منهای ۷۰ کیلوگرم (با حضور ۹ ورزشکار)، مریم بربط در قرعه نخست استراحت دارد و در دیدار دوم با جودوکاری از جمهوری آذربایجان به رقابت میپردازد.
این دوره از مسابقات با حضور ۳۲ کشور و مجموع ۱۵۸ جودوکار (۸۷ مرد و ۷۱ زن) طی روزهای شنبه و یکشنبه در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار میشود.