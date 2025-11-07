پخش زنده
امروز: -
مدیرکل دفتر خانواده بهزیستی از افزایش ۴۰ درصدی مستمری پرداختی به خانوادههای دارای فرزند چندقلو در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ خاک رنگین در تشریح جزئیات جدید حمایت از خانوادههای دارای فرزندن چندقلو گفت: پرداخت مستمری به خانوادههای دارای فرزند چند قلو با شرط تناسب دهک و با هدف کاهش فشار اقتصادی بر این خانوادهها اجرا میشود.
وی افزود: این حمایت مالی به صورت ماهانه به حساب خانوادههای مشمول زیر پوشش بهزیستی واریز میشود.
مدیرکل دفتر خانواده بهزیستی تشریح کرد: امسال این کمک هزینه سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی به خانوادههای دارای فرزند دوقلو که در دهکهای درآمدی ۱ تا ۵ قرار دارند، پرداخت میشود.
وی همچنین تصریح کرد: خانوادههای دارای فرزند سهقلو و بیشتر که در دهکهای ۱ تا ۷ هستند، مبلغ ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعلق میگیرد.
خاک رنگین ادامه داد: این رقم در مقایسه با سال گذشته، افزایش ۴۰ درصدی داشته است.