به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ خاک رنگین در تشریح جزئیات جدید حمایت از خانواده‌های دارای فرزندن چندقلو گفت: پرداخت مستمری به خانواده‌های دارای فرزند چند قلو با شرط تناسب دهک و با هدف کاهش فشار اقتصادی بر این خانواده‌ها اجرا می‌شود.

وی افزود: این حمایت مالی به صورت ماهانه به حساب خانواده‌های مشمول زیر پوشش بهزیستی واریز می‌شود.

مدیرکل دفتر خانواده بهزیستی تشریح کرد: امسال این کمک هزینه سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی به خانواده‌های دارای فرزند دوقلو که در دهک‌های درآمدی ۱ تا ۵ قرار دارند، پرداخت می‌شود.

وی همچنین تصریح کرد: خانواده‌های دارای فرزند سه‌قلو و بیشتر که در دهک‌های ۱ تا ۷ هستند، مبلغ ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعلق می‌گیرد.

خاک رنگین ادامه داد: این رقم در مقایسه با سال گذشته، افزایش ۴۰ درصدی داشته است.