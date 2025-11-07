پخش زنده
امروز: -
محدودهای از جنگلهای مرزن آباد چالوس که ۶ روز قبل آتش گرفته بود دوباره طعمه حریق شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر گفت: آتش سوزی که روز شنبه ۱۰ آبان در ارتفاعات روستای الیت رخ داده بود پس از گذشت ۴۸ ساعت مهار شده بود دوباره شعله ور شده است.
مهرداد خزایی افزود: ۲۵ نفر از نیروهای جوامع محلی، حافظان منابع طبیعی، محیط زیست به محل آتش سوزی اعزام شدند.
او با بیان اینکه این منطقه صخرهای و بسیار سخت گذر است، ادامه داد: با وجود وزش باد و سختگذر بودن منطقه، نیروهای یگان حفاظت درحال خاموش کردن آتش هستند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر گفت: ارتفاع این منطقه تا سطح دریا بیش از سه هزار متر است و مهار این آتش با بالگرد امکان پذیر نیست.