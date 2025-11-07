ائمه جمعه استان تهران با استقبال از تصمیم سران قوا برای ساماندهی بانک‌های ناتراز، اصلاح نظام بانکی را اقدامی اساسی در مسیر کنترل تورم دانستند و با گرامی‌داشت سالروز شهادت شهید حسن تهرانی‌مقدم، تأکید کردند ایران قوی، مرهون مجاهدت دانشمندان و جهادگران بزرگی همچون پدر علم موشکی کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته استان تهران، ائمه جمعه با استقبال از تصمیم سران قوا برای ساماندهی بانک‌های ناتراز، اصلاح نظام بانکی را اقدامی حیاتی برای کنترل تورم و تثبیت اقتصاد کشور دانستند. آنان تاکید کردند که اصلاح ساختار نظام بانکی و مدیریت منابع مالی، یکی از اولویت‌های اساسی دولت در شرایط اقتصادی فعلی است.

همچنین، در این مراسم، سالروز شهادت شهید حسن تهرانی‌مقدم، پدر علم موشکی ایران، گرامی داشته شد. ائمه جمعه با اشاره به نقش این شهید در پیشرفت‌های علمی و دفاعی کشور، تأکید کردند ایران قوی، مرهون تلاش و مجاهدت مجاهدان و دانشمندان بزرگی همچون شهید تهرانی‌مقدم است.