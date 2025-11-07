تیم والیبال کمتر از ۱۶ سال دختر ایران در ادامه رقابت‌های قهرمانی آسیا، اردن میزبان را از پیش رو برداشت تا سومین برد متوالی خود را به دست آورد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،تیم والیبال کمتر از ۱۶ سال دختر ایران از ساعت ۱۹ امروز (جمعه ۱۶ آبان‌ماه) در هفتمین روز مسابقات قهرمانی آسیا به مصاف اردن میزبان مسابقات رفت و با برتری قاطع سه بر صفر زمین را ترک کرد.

ملی‌پوشان ایران در این دیدار در ست نخست با نتیجه ۲۵ بر ۱۰، در ست دوم با امتیاز ۲۵ بر ۱۸ و در ست سوم نیز با برتری ۲۵ بر ۱۰ مقابل اردن به پیروزی رسیدند.

نیاییش علیدادی که در دیدار روز گذشته برابر استرالیا از ناحیه مچ پا دچار آسیب‌دیدگی شده بود، پس از تایید پزشک مبنی بر نبود مصدومیت جدی، اجازه حضور در میدان را دریافت کرد و در ترکیب اولیه تیم قرار گرفت.

قضاوت این مسابقه بر عهده آنجلو هاو از فیلیپین (داور اول) و کیم دونگ‌هوان از کره‌جنوبی (داور دوم) بود.

تیم والیبال دختر کمتر از ۱۶ سال ایران در این دیدار با پیراهن سرمه‌ای و ترکیب نیاییش علیدادی (دریافت‌کننده قدرتی)، سمااسکندرلی (پاسور)، هستی صفاری (قطر پاسور)، ترانه جامچی (دریافت‌کننده قدرتی)، ملینا غفرانی (مدافع میانی)، ایناز بنی‌بوگری (مدافع میانی) بازی را آغاز کرد.

تیم والیبال دختران ایران فردا (شنبه ۱۷ آبان‌ماه) در آخرین دیدار خود به مصاف تیم قزاقستان می‌رود.