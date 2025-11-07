

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام رسمی فدراسیون فوتبال؛ آنتونیو گالیاردی، مربی ایتالیایی سابق تیم ملی ایتالیا و دستیار سرمربیانی مثل روبرتو مانچینی، آنتونیو کونته و آندره‌آ پیرلو به‌عنوان کمک‌مربی امیر قلعه‌نویی به کادرفنی تیم ملی فوتبال ایران پیوست.

دستیار جدید تیم ملی ایران، کارش را در سال ۲۰۰۸ به عنوان آنالیزور در آتزوری شروع کرد و پس از دو سال جدایی بار دیگر، در آستانه جام جهانی ۲۰۱۰ باز هم در سمت سابق به عنوان دستیار چزاره پراندلی معرفی شد. حضور او در تیم ملی ایتالیا به ۱۲ سال انجامید و در جمع لاجوردی‌پوشان با نفراتی، چون روبرتو مانچینی، آنتونیو کونته، جیان‌پیرو ونتورا و لوئیجی دی‌بیاجیو کار کرد. اگر چه آتزوری در جام‌های جهانی ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ فرم خوبی نداشت و البته در ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ غایب بود، اما قهرمانی در جام ملت‌های اروپا ۲۰۲۰، بزرگترین افتخار کاری گالیاردی در طی ۱۲ سال حضورش با لباس کادر تیم ملی ایتالیا محسوب می‌شود.

او در سال ۲۰۲۰ به صورت مشترک، در کادرفنی یوونتوس و همراه آندره‌آ پیرلو حضور داشت که با برکناری این سرمربی و انتقال به فوتبال ترکیه، گالیاردی هم چمدان‌هایش را بست تا در کاراگومروک ترکیه در نقش آنالیزور پیرلو را همراهی کند.

تجربه همکاری موفق گالیاردی با مانچو سبب شد تا روبرتو در سفر به عربستان و قبول هدایت سبز‌ها در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳، او را هم به عنوان یکی از دستیارانش و در قامت آنالیزور به خاورمیانه بیاورد که باز هم با برکناری مانچینی، گالیاردی مدتی خانه‌نشین شد تا کریستین چیوو سرمربی فعلی اینتر و سابق پارما برایش پیشنهادی ارسال کرد و این باعث شد تا گالیاردی اولین تجربه خود را به عنوان کمک مربی در پارما پشت سر بگذارد!