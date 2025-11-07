بیانیه دادسرای عمومی و انقلاب خوزستان درباره حادثه خودسوزی جوان اهوازی
دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان در پی حادثه تلخ خودسوزی یک جوان در اهواز، بیانیهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این بیانیه با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر اهمیت حفظ همدلی و انسجام اجتماعی در شرایط مختلف آمده است که لازم است همه افراد و جریانها با پرهیز از ایجاد سوءبرداشت یا التهاب، اجازه داده شود تا ابعاد حادثه بهصورت دقیق و آرام بررسی شود.
در این بیانیه تأکید شده است که برخی از جریانها ممکن است ناخواسته یا به دلیل فضای احساسی، برداشتهایی ایجاد کنند که میتواند موجب تفسیرهای نادرست یا نگرانیهای اجتماعی شود؛ از همین رو همراهی مردم و رعایت آرامش اجتماعی میتواند به روشن شدن سریعتر ابعاد موضوع کمک کند.
رسیدگی قضایی و بررسی جزئیات حادثه با جدیت در دادسرای مرکز استان در حال انجام است و نتیجه بررسیها پس از تکمیل، بهصورت شفاف اطلاعرسانی خواهد شد.
دادادسرای عمومی و انقلاب مرکز خوزستان در پایان از مردم آگاه و شریف خوزستان درخواست کرده در کنار خانواده این جوان و جامعه، با حفظ آرامش و همدلی، اجازه دهند روند بررسیها با دقت و احترام ادامه پیدا کند.