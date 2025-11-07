پخش زنده
جاده مهریز – کنج کوه، جادهای پر تردد، باریک، پر پیچ و خم و بدون ایمنی کافی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسیر مهریز به کنجکوه و تنگ چنار؛ جادهای که در روزهای تعطیل، صدها خودرو از آن عبور میکنند تا به مناطق ییلاقی تنگچنار و اطراف برسند، اما همین مسیر زیبا، برای بسیاری از مردم، به جادهای پرخطر و حتی مرگبار تبدیل شده است.
جادهای باریک، پرپیچوخم و بدون ایمنی کافی. در حالی که مسیر روستایی به شمار میآید، تردد کامیونهای سنگین در آن به تهدیدی جدی برای مردم است.
پیچهای خطرناک، نبود علائم هشدار و روشنایی شب، همه باعث شده تا این جاده، بارها شاهد حوادث تلخ و مرگبار باشد.
اهالی میگویند سالهاست از مسئولان درخواست ایمنسازی این مسیر را دارند. اما هنوز خبری از تعریض جاده، نصب تابلوهای هشدار و دوربین کنترل سرعت نیست. جادهای که به گفته مردم، هر هفته شاهد تصادف یا حادثهای جدید است.
جاده مهریز – کنجکوه در مسیر مناطق ییلاقی قرار دارد و بهویژه در پایان هفتهها، میزبان حجم بالایی از تردد مردم است. مردمی که حالا تنها خواسته شان، پایان دادن به بیتوجهی و ایمنسازی این مسیر است.
اهالی تنگچنار و روستاهای اطراف سالهاست منتظر اقدام جدی هستند؛ ممنوعیت تردد کامیونها، نصب علائم هشدار، دوربین و تابلوهای سرعتگیر، خواستههایی ساده، اما حیاتی. شاید وقت اون رسیده که قبل از تکرار حادثهای دیگر، به این مطالبه مردمی پاسخ داده بشود.
ممنوعیت تردد کامیون و تریلی از مسیر مهریز – کنج کوه
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان یزد در گفتوگو با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: بهدنبال اعتراض اهالی منطقه نسبت به تردد ماشینآلات سنگین در مسیرهای روستایی از جمله جاده کنجکوه، مقرر شد جلسهای با حضور پلیس راه، پلیس راهور و شورای ترافیک برگزار شود تا درباره محدودیت زمانی و نحوه تردد خودروهای سنگین تصمیمگیری شود.
معتمدی افزود: جاده کنجکوه یکی از مسیرهای روستایی شهرستان یزد است که بهمنظور تردد اهالی روستاهای اطراف احداث شده است. با این حال، تردد ماشینآلات سنگین در این مسیرها باعث بروز مشکلاتی برای ساکنان منطقه شده است.
وی ادامه داد: قرار است در جلسهای مشترک میان شورای ترافیک، پلیس راه و پلیس راهور، جزئیات نهایی شامل تعداد، زمانبندی و نحوه اعمال محدودیتها مشخص شود.