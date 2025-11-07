به همت گروه‌های جهادی و با پشتیبانی نیکوکاران، عملیات ساخت حسینیه‌ای در مرکز شهرستان خوشاب آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خوشاب گفت:،این حسینیه در زمینی به مساحت ۳۳۰ مترمربع ساخته می‌شود که از این میزان، ۱۵۰ مترمربع آن در حال ساخت است.

حجت‌الاسلام هادی سلطانی‌کیا، با اشاره به نقش ارزشمند خیرین در اجرای این طرح گفت:زمین این حسینیه که ارزش آن بیش از یک میلیارد تومان برآورد می‌شود،از سوی یکی از نیکوکاران به‌صورت رایگان برای ساخت این مکان مذهبی و فرهنگی اهدا شده است.

وی افزود: تاکنون حدود ۳۰۰ میلیون تومان برای پیشرفت طرح جمع‌آوری شده و سایر نیکوکاران نیز به مرور در حال مشارکت مالی برای تکمیل این مجموعه هستند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خوشاب گفت:این حسینیه قرار است علاوه بر برگزاری مراسم‌های مذهبی و فرهنگی، محلی برای اسکان زائران و کاروان‌های پیاده به‌ویژه در ایام خاص مانند آخر صفر باشد.