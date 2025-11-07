پخش زنده
فوران خشم و انزجار از رژیم صهیونیستی همه بخشها یا ارکان این رژیم را در بر گرفته و در همه نقاط جهان جریان دارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ حضور پر شمار مخالفان رژیم صهیونیستی در خیابانهای اطراف ورزشگاه استون ویلای شهر بیرمنگهام انگلیس، هنگام مسابقه با تیم فوتبال مکابی این رژیم، با شعار مرگ بر ارتش اسرائیل. هواداران تیم مکابی خود را پیاده نظام ارتش اسرائیل در ورزش معرفی کردند.
حامیان فلسطین با پارچه نوشتهها و پرچمهای فلسطین در بیرون از ورزشگاه ویلاپارک علیه نسل کشی اسرائیل شعار دادند و اخراج این تیم اسرائیلی و تحریم کل ورزش این رژیم را خواستار شدند. پلیس انگلیس صدها افسر را برای حفاظت از اعضای تیم اسرائیلی و هوادارانش در اطراف ورزشگاه مستقر کرد.
در پی موج مخالفتهای مردمی به ویژه ساکنان بیرمنگهام دومین شهر بزرگ انگلیس شورای تامین امنیت این شهر تصمیم گرفت مسابقه تیم مکابی اسرائیل بدون حضور طرفداران این تیم برگزار شود. تصمیمی که پلیس انگلیس نیز به علت رفتار وحشیانه و سابقه آشوبگری و درگیری هواداران این تیم اسرائیلی از آن استقبال کرد.
تام جویس فرمانده پلیس منطقه میگوید: ما اطلاعاتی به دست آوردهایم که بخشی از هواداران تیم مکابی تل آویو آشوبگران فوتبالیاند که پیشینه آشوبگری در میادین فوتبال داشتهاند. ما دیدهایم که هواداران این تیم حتی به افرادی که ربطی به مسابقه فوتبال نیز نداشتهاند، حمله کردهاند که آشوب آنان در سال گذشته در شهر آمستردام هلند یکی از آن هاست.
مغازهها و مدارس اطراف ورزشگاه ویلاپارک شهر بیرمنگهام محل برگزاری مسابقه تیم اسرائیلی، زودتر بسته شدند تا ساکنان از رفتارهای شرورانه طرفداران تیم اسرائیلی در امان بمانند.
قشرهای مختلف مردم انگلیس ماه هاست در اعتراض به نسل کشی رژیم اسرائیل در غزه با برگزاری تظاهرات گسترده، تحریم کامل این رژیم از جمله ورزش و کالاهای تولیدی آن را خواستارند.
یک شهروند انگلیسی در این باره میگوید: بیشتر مردم جهان میتوانند از قدرت تحریمها علیه اسرائیل استفاده کنند. شرکتهایی که با دادن پول به نسل کشی اسرائیل کمک میکنند باید تحریم شوند. تحریم ورزش اسرائیل از جمله تیمهای فوتبال این رژیم باید با جدیت ادامه پیدا کند و آنان از همه میادین اخراج شوند.
مردم انگلیس بارها جلوه با شکوه حمایت از آرمان فلسطین و خشم و انزجار از رژیم اسرائیل و حامیان این رژیم را در شهرهای مختلف این کشور به نمایش گذاشتند.
به عقیده شمار زیادی از صاحب نظران، آنچه مشعل آزادی فلسطین را حتی در ویرانههای خاموش غزه روشن نگاه داشته است مقاومت مردم فلسطین و همبستگی جهانی با آنهاست که همچنان با شور و بصیرت ادامه دارد.