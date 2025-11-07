پخش زنده
کاروان ایران در مراسم افتتاحیه ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی با پرچمداری علیرضا معینی و مریم بربط ملی پوشان وزنه برداری و جودو رژه رفتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم ورزشکاران مرد ایران با پیراهن سفید کت سرمهای و شلوار طوسی حضور داشتند و زنان هم با پیراهن سفید، سارافون و شلوار سرمهای شرکت کردند.
ایران با ۱۹۰ ورزشکار در این دوره از بازیها حاضر شده است.
احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان که در افتتاحیه حاضر شده است با ورود کاروان ایران ایستاده کاروان «سفیران امید» را تشویق کرد.
ایران در این بازیها ۱۸۹ ورزشکار در قالب ۲۰ رشته دارد.