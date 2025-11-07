پخش زنده
با توجه به تداوم آلودگی هوا ناشی از آتشسوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم، روز شنبه کلیه مدارس در همه مقاطع تحصیلی نوبت صبح و عصر در برخی شهرستانهای خوزستان بهصورت غیرحضوری برگزار خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا به اعلام دبیرخانه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان استانداری خوزستان ، با توجه به تداوم آلودگی هوا ناشی از آتشسوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم، روز شنبه ۱۷ آبانماه ۱۴۰۴، کلیه مدارس در همه مقاطع تحصیلی نوبت صبح و عصر در شهرستانهای استان خوزستان بهصورت غیرحضوری برگزار خواهند شد.
این تصمیم شامل شهرستانهای ایذه، باغملک، هفتکل، دهدز، لالی، اندیکا و مسجدسلیمان نمیشود و مدارس این مناطق طبق روال عادی دایر هستند.
ادارات و دانشگاهها در سراسر استان طبق روال عادی فعالیت خواهند داشت.
از شهروندان محترم درخواست میشود نسبت به رعایت نکات بهداشتی بهویژه در خصوص گروههای حساس دقت لازم را داشته باشند.