سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد، در زمین لرزه شمال افغانستان بیش از هزار و ۳۰۰ خانه مسکونی تخریب شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ دفتر سازمان جهانی بهداشت در افغانستان امروز با انتشار گزارشی اعلام کرد: زمینلرزه شدید اخیر در استانهای بلخ، سمنگان، سرپل و بخشهایی از شمال افغانستان باعث تخریب کامل بیش از هزار و ۳۰۰ خانه مسکونی شد.
این روزها هوا در استانهای شمالی افغانستان سرد شده و در برخی مناطق برف پاییزی باریده است که این مشکل نیاز زلزله زدگان به سرپناه گرم را افزایش میدهد.
همچنین سازمان جهانی بهداشت گفته است، بسیاری از مجروحان این زمین لرزه به مراقبت فوری درمانی نیاز دارند.
زمین لرزهای به قدرت ۶ و سه دهم درجه در مقیاس ریشتر یکشنبه شب این هفته استانهای شمالی افغانستان را به شدت لرزاند.
جمهوری اسلامی ایران از نخستین کشورهایی بود که به کمک زلزله زدگان شتافت و کمکهایی دارویی و چادر اهدا کرد.