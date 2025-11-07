پخش زنده
سرمربی تیم والیبال کمتر از ۱۶ سال دختران ایران پس از پیروزی مقابل اردن گفت: آماده دیدار با قزاقستان هستیم هدف اصلی تیم، رشد تدریجی و تجربهاندوزی بازیکنان جوان است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه شعبانخمسه پس از برتری ۳ بر صفر شاگردانش مقابل اردن اظهار داشت: امروز مقابل تیم میزبان به میدان رفتیم و خوشبختانه توانستیم این دیدار را با نتیجه مطلوبی به پایان برسانیم. بازیکنانم با تمرکز و هماهنگی خوب توانستند برنامههای فنی موردنظر را در زمین پیاده کنند.
وی افزود: با توجه به اینکه دیدار روز گذشتهمان مسابقهای پنجسته و سنگین بود، تصمیم گرفتیم به برخی از بازیکنانی که کمتر فرصت بازی داشتند میدان دهیم تا آنها نیز تجربه بیشتری کسب کنند. این موضوع باعث شد هم بازیکنان جوانتر محک بخورند و هم بازیکنان اصلی استراحت لازم را داشته باشند.
سرمربی تیم والیبال کمتر از ۱۶ سال دختر ایران ادامه داد: پیشبینی میکردیم که دیدار امروز نسبت به بازیهای قبلی سبکتر باشد، بنابراین ترکیب تیم را تغییر دادیم تا شرایط متفاوتی برای بازیکنان ایجاد شود. خوشبختانه آنها از این فرصت بهخوبی استفاده کردند و عملکرد قابل قبولی داشتند.
شعبانخمسه در پایان درباره دیدار آینده تیمش گفت: برای بازی فردا مقابل قزاقستان برنامهریزی دقیقی انجام دادیم و در حال آمادهسازی هستیم. امیدوارم در آن مسابقه نیز نمایش خوبی داشته باشیم و روند رو به رشد تیم را ادامه دهیم. هدف اصلی تیم، رشد تدریجی و تجربهاندوزی بازیکنان جوان است.