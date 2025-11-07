

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست معاونت اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران در تنکابن با بیان اینکه مازندران نیز با مشکل ناترازی برق و سوخت برای صنایع دست به گریبان است، گفت: بخشی از مشکلات با تصمیمات قبلی در بخش انرژی و برخی دیگر نیز به دلیل تحریم‌ها است

محمدابراهیم تولایی با بیان اینکه توافقاتی برای ساخت نیروگاه‌ها در نقاط مختلف استان با سفیر ایتالیا انجام شده است، افزود: ساخت نیروگاه‌های کوچک مقیاس با مشارکت بخش خصوصی از جمله اولویت‌های استان برای حل مشکل ناترازی انرژی در صنایع است.





او از برنامه‌ریزی برای ساخت نیروگاه‌های مستقل در ۴۰ شهرک صنعتی استان خبر داد و گفت: مقرر شده است این نیروگاه‌ها با همکاری یکی از شرکت‌های اروپایی و یک شرکت داخلی، برای هر شهرک صنعتی استان ساخته و راه اندازی شود.

سرپرست معاونت اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران استفاده از انرژی‌های پاک را نیز راهکار دیگری برای حل مشکل ناترازی انرژی دانست و گفت: واحد‌های صنعتی می‌توانند روی سقف واحد‌های خود پنل‌های خورشیدی نصب کنند و استانداری از این طرح‌ها حمایت می‌کند

تولایی افزود: ساخت چند نیروگاه خورشیدی و چند طرح بهره‌برداری از پنل‌های خورشیدی سقفی در نقاط مختلف استان در دستور کار استانداری است و در این زمینه حمایت‌ها و مشوق‌هایی نیز در نظر گرفته شده است.

او ادامه داد: برای صنایع که اقدام به ساخت نیروگاه‌های خورشیدی کنند، مشوق‌هایی مانند تسهیلات مالیاتی، عوارض کمتر و معافیت‌های گمرکی برای واردات تجهیزات نیروگاهی در نظر گرفته شده است.