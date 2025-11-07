عملیات آسفالت ۵۰ هزار مترمربع معابر ورودی و محل تردد کامیون‌های حمل بار شهر زرنه به عنوان یکی از مطالبات این شهر، آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ معابر خاکی روستای زرنه از توابع استان ایلام، باعث مشکلاتی برای مردم؛ به ویژه در ایام بارندگی شده بود که هم اکنون عملیاتآسفالت آن آغاز شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گفت: تمام مسیر زرنه آسفالت و بهسازی خواهد شد و در ادامه، مسیر سومار به سمت چهل زری هم آسفالت می‌شود.

چشمه خاور افزود: عملیات آسفالت معابر زرنه، تا دو هفته دیگر به اتمام می‌رسد.