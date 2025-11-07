سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد در نشست پیش از دیدار با تراکتور تبریز گفت: خیبر در ورزشگاه خانگی و در حضور هواداران به هیچ تیمی باج نمی‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مهدی رحمتی عصر امروز ۱۶ آیان در نشست خبری پیش از دیدار با تراکتورسازی تبریز گفت: در بازی‌های خانگی و در حضور هواداران به هیچ تیمی باج ندادیم و حتی برای تیم‌های بالای جدول لقمه گلوگیری بودیم؛ تمام توان و تلاشمان را خواهیم کرد تا هوادارانمان را با لبخند از ورزشگاه بدرقه کنیم.

وی افزود: تیم تراکتور قهرمان فصل گذشته است و از کادر فنی و بازیکنان باکیفیت و ملی‌پوش بهره می‌برد، اما بازیکنان ما هم با تمام توان و تمرکز آماده این بازی هستند تا در حضور هواداران نمایش قدرتمندی برابر تراکتور ارائه دهند و سه امتیاز بازی را کسب کنند.

رحمتی گفت: نگرانی از نظر آمادگی ذهنی و بدنی ندارم و امیدوارم بتوانیم از موقعیت‌هایی که در طول ۹۰ دقیقه به دست می‌آوریم استفاده کنیم، چراکه گلزنی در این دیدار می‌تواند تاثیر زیادی بر روحیه تیم و هواداران بگذارد، اما از تماشاگران هم می‌خواهم تمام دقایق بازی از تیم شهرشان حمایت کنند.

وی ابراز امیدواری کرد؛ با تداوم اتحاد میان بازیکنان، باشگاه و هواداران، خیبر بتواند به اهداف مورد نظر خود در فصل جاری دست یابد.

دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم تراکتور به علت دو کارته شدن دیدار خیبر را از دست داده، اما ویه‌کو میلتیچ مربی این تیم نیز در نشست خبری پیش از دیدار با خیبر خرم‌آباد حاضر نشد.

در هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، خیبر خرم آباد و تراکتورسازی تبریز فردا هفدهم آبان ماه در ورزشگاه تختی خرم آباد به مصاف یکدیگر خواهند رفت.