سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران از وقوع حادثه سقوط راکب موتورسیکلت به داخل درهای در محدوده جاده وردیج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران گفت: ساعت ۱۸:۰۶ امشب حادثه سقوط به داخل دره در محدوده ابتدای جاده وردیج به سامانه ۱۲۵ گزارش شد که در پی آن دو ایستگاه آتشنشانی، از جمله ایستگاه نجات ویژه کوهستان، به محل اعزام شدند.
ملکی گفت: حدود چهار تا پنج کیلومتر از ابتدای جاده، در کنار گاردریل، یک دستگاه موتورسیکلت مشاهده شد که سقوط آن موجب احتمال وجود فردی در دره شد.
وی گفت: آتشنشانان با ایمنسازی محل و انجام عملیات فنی، به عمق دره حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ متر پایین رفتند و موفق شدند یک جوان ۱۸ ساله ایرانی را که بر اثر برخورد با گاردریل از موتورسیکلت جدا و به پایین سقوط کرده بود، زنده بیابند.
ملکی ادامه داد: مصدوم که از چند ناحیه بدن آسیب دیده بود، پس از تثبیت بر روی برانکارد مخصوص، با رعایت کامل اصول ایمنی به سطح جاده منتقل و تحویل نیروهای اورژانس شد. این عملیات در ساعت ۲۰:۵۷ به پایان رسید.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران به شهروندان خاصه موتورسواران هشدار داد تا در مسیرهای ناآشنا، بهخصوص در ساعات تاریکی شب، با احتیاط کامل رانندگی کنند تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.