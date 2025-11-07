نمایشگاه مواد غذایی، صنایع دستی و پوشاک با هدف عرضه مستقیم کالا و حمایت از تولیدات داخلی در مهران، برگزار شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ تعداد ۵۰ غرفه در زمینه‌های گوناگون؛ از جمله: مواد غذایی، پوشاک، صنایع دستی و سایر محصولات مورد نیاز خانوار‌ها در مهران، دایر شده است.

در این نمایشگاه، غرفه‌دارانی از نقاط مختلف کشور حضور دارند تا محصولات خود را با قیمت مناسب و تخفیف ۱۵ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار در اختیار شهروندان قرار دهند.

نماشگاه مواد غذایی، صنایع دستی و پوشاک تا ۱۸ آبان در سالن ۹ دی مهران، دایر است.

علاقه مندان می‌توانند از ساعت ۱۶ تا ۲۳ هر روز از این نمایشگاه دیدن کنند.