شکار حیوانات با دوربین تلهای در متراکمترین جنگل مازندران
دوربین تلهای یک محیط بان تصاویر زیبایی از حیات وحش در یکی از متراکمترین جنگلهای مازندران ثبت کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
محیطبان شعبان اصغری، با ثبت تصاویری زیبا از حیات وحش منطقه حفاظت شده بولا در ساری، جلوههای بینظیر طبیعت این منطقه را به نمایش گذاشت.
منطقه حفاظتشده بولا که از آن به عنوان متراکمترین جنگل مازندران نام برده میشود با ۳۹۰۷ هکتار مساحت در نزدیکی پارک ملی کیاسر و هممرز با پناهگاه حیات وحش دودانگه و چهاردانگه و منطقه حفاظتشده پرور قرار دارد.
پلنگ، گرگ، شغال، مرال، شوکا، بز، پازن، خرس قهوهای، گراز، روباه معمولی، تشی، سمور جنگلی و کبک از گونههای جانوری و راش، ممرز، بلندمازو، توسکای ییلاقی، گلابی وحشی، گیلاس وحشی و آلوچه پوشش گیاهی این منطقه هستند.
جنگلهای بولا به صورت مناطق جنگلی متراکم و انبوه و شمشادستان و میزان تراکم در محدوده اثر بیش از ۷۵ درصد است و گونههای جانوری این زیستگاه روزها در قسمت متراکم جنگل پنهان شده و شبها در جاهای باز به چرا یا شکار میپردازند.