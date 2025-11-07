‌به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محیط‌بان شعبان اصغری، با ثبت تصاویری زیبا از حیات وحش منطقه حفاظت شده بولا در ساری، جلوه‌های بی‌نظیر طبیعت این منطقه را به نمایش گذاشت.

منطقه حفاظت‌شده بولا که از آن به عنوان متراکم‌ترین جنگل مازندران نام برده می‌شود با ۳۹۰۷ هکتار مساحت در نزدیکی پارک ملی کیاسر و هم‌مرز با پناهگاه حیات وحش دودانگه و چهاردانگه و منطقه حفاظت‌شده پرور قرار دارد.

پلنگ، گرگ، شغال، مرال، شوکا، بز، پازن، خرس قهوه‌ای، گراز، روباه معمولی، تشی، سمور جنگلی و کبک از گونه‌های جانوری و راش، ممرز، بلندمازو، توسکای ییلاقی، گلابی وحشی، گیلاس وحشی و آلوچه پوشش گیاهی این منطقه هستند.



