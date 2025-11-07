پخش زنده
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان، از پلمب دو واحد صنفی متخلف و صدور اخطار برای ۱۴ واحد دیگر خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرگرد نصیر کوهزادی گفت: در راستای اجرای طرحهای مستمر نظارت بر اماکن عمومی و صنفی با هدف ارتقای سطح امنیت اجتماعی، از واحدهای صنفی همچون هتلها، رستورانها، مراکز اقامتی، تالارها، کافیشاپها و قهوهخانههای استان بازدید شد که دو واحد صنفی به دلیل رعایت نکردن ضوابط انتظامی پلمب شدند و برای ۱۴ واحد دیگر نیز اخطار کتبی صادر شد.
وی افزود: پلیس همواره بر عملکرد صنوف، نظارت مستمر داشته و از هیچگونه تخلفی که موجب سلب آسایش و امنیت شهروندان شود، چشمپوشی نخواهد کرد.
سرگرد کوهزادی از متصدیان صنفی خواست با رعایت دقیق مقررات از بروز هر گونه تخلف جلوگیری کنند.