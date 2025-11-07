پیروزی خانگی شوکاشور آمل
تیم والیبال شوکاشور آمل در هفته سوم لیگ دسته یک والیبال باشگاههای کشور برابر تیم مقدم قزوین پیروز شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
در هفته سوم لیگ دسته یک والیبال باشگاههای کشور تیم والیبال شوکاشوردماوند آمل عصر امروز جمعه ۱۶ آبان در سالن ورزشی اوقاف آمل با نتیجه ۳ بر یک، تیم مقدم قزوین را شکست داد و به دومین پیروزی خود در این رقابتها دست یافت.
شوکاشور آمل دستهای اول، دوم و چهارم راو با امتیازهای ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۸ بر ۲۶ پیروز شد و دست سوم را با امتیاز ۱۹ بر ۲۵ به میهمان خود واگذار کرد.
تیم والیبال شوکاشور دماوند آمل در هفته نخست در آمل ۳ بر صفر نیروی زمینی تهران را شکست داد بود و در بازی دوم در تهران ۳ بر ۲ به تیم عقاب نهاجا باخت.
شوکاشور در گروه دوم با تیمهای نیروی زمینی تهران، مقدم قزوین، تهران بیشه چمستان، کاسپین شهر بهشت، عقاب نهاجا، کود گلفام آمل و نیروانا آمل همگروه است.
شوکاشور دماوند آمل به همراه نیروانا آمل، کود گلفام آمل و تهران بیشه چمستان چهار نماینده مازندران در لیگ دسته یک والیبال باشگاههای کشور هستند.