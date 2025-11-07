معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان گفت: موضوع ابعاد حادثه خودسوزی جوان اهوازی در زیتون کارمندی توسط دستگاه قضایی در حال بررسی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، باوی در گفت‌و‌گو با خبر ساعت ۲۳ شبکه خوزستان افزود: در پی وقوع این حادثه که روز دوشنبه دوازدهم آبان در منطقه زیتون کارمندی رخ داد، پرونده قضایی در این زمینه تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه ابعاد این موضوع توسط دستگاه قضایی در حال بررسی است، خاطر نشان کرد: تحقیقات لازم توسط بازرپرس این پرونده در حال انجام می‌باشد.