به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مسابقات چندجانبه کشتی آلیش بانوان با حضور ۲۵ ورزشکار از استان‌های لرستان، زنجان و فارس در رده‌ی جوانان و در شش وزن به میزبانی خانه کشتی خرم‌آباد برگزار شد که در پایان این رقابت‌ها، در بخش تیمی، تیم‌های خرم‌آباد، زنجان و بروجرد به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند.

نتایج انفرادی این مسابقات به شرح زیر است:

وزن ۵۵- کیلوگرم: فرشته کرمی از زنجان مقام اول

وزن ۶۰- کیلوگرم: کوثر میرجعفرآبادی از خرم‌آباد مقام اول

وزن ۶۵- کیلوگرم: زهرا امیری قصرالدشتی از شیراز مقام اول

وزن ۷۰- کیلوگرم: الهام امیریان از خرم‌آباد مقام اول

وزن ۷۵- کیلوگرم: زینب سرتیپ‌نیا از خرم‌آباد مقام اول

وزن +۷۵ کیلوگرم: یاسمن متش از بروجرد مقام اول

به گفته‌ی حاتموند، نایب‌رئیس هیأت کشتی لرستان، برگزاری این رقابت‌ها نقش مهمی در توسعه کشتی آلیش بانوان، شناسایی استعداد‌های جدید و آمادگی ورزشکاران برای رقابت‌های ملی دارد.