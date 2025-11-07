پخش زنده
مسابقات چندجانبه کشتی آلیش بانوان با حضور ۲۵ ورزشکار از استانهای لرستان، زنجان و فارس در خرمآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مسابقات چندجانبه کشتی آلیش بانوان با حضور ۲۵ ورزشکار از استانهای لرستان، زنجان و فارس در ردهی جوانان و در شش وزن به میزبانی خانه کشتی خرمآباد برگزار شد که در پایان این رقابتها، در بخش تیمی، تیمهای خرمآباد، زنجان و بروجرد به ترتیب مقامهای اول تا سوم را به دست آوردند.
نتایج انفرادی این مسابقات به شرح زیر است:
وزن ۵۵- کیلوگرم: فرشته کرمی از زنجان مقام اول
وزن ۶۰- کیلوگرم: کوثر میرجعفرآبادی از خرمآباد مقام اول
وزن ۶۵- کیلوگرم: زهرا امیری قصرالدشتی از شیراز مقام اول
وزن ۷۰- کیلوگرم: الهام امیریان از خرمآباد مقام اول
وزن ۷۵- کیلوگرم: زینب سرتیپنیا از خرمآباد مقام اول
وزن +۷۵ کیلوگرم: یاسمن متش از بروجرد مقام اول
به گفتهی حاتموند، نایبرئیس هیأت کشتی لرستان، برگزاری این رقابتها نقش مهمی در توسعه کشتی آلیش بانوان، شناسایی استعدادهای جدید و آمادگی ورزشکاران برای رقابتهای ملی دارد.