به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی در هفته سوم مسابقات ليگ يک واليبال کشور، استقلال بجنورد، ميهمان خود پديده گلپايگان را با دست خالي بدرقه کرد. اين ديدار عصر امروز در بجنورد برگزار و به صورت زنده از شبکه اترک پخش شد

والیبالیست های استقلال بجنورد دست‌های اول و دوم را با نتایج ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۸ به سود خود تمام کردند، دست سوم را به پدیده واگذار کردند (۲۵ بر ۱۹)، اما در دست چهارم با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ پیروزی را تثبیت کردند و بازی را ۳ بر ۱ به سود خود پایان دادند.

تیم استقلال بجنورد، هفته آینده، میهمان شهرداری تبریز خواهد بود