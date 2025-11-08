استاندار خراسان جنوبی در میزگرد شبکه بین المللی شبکه خبر: اگر زمینه فرآوری محصولات معدنی در داخل ایجاد شود، رشد اقتصادی استان را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، استاندار خراسان جنوبی در میزگرد شبکه بین المللی شبکه خبر با موضوع فرصت‌ها و چالش‌های توسعه استان گفت: استان خراسان جنوبی، با وجود ظرفیت‌های فراوان، همچنان با چالش‌هایی نظیر محرومیت از راه‌آهن، کمبود جاده‌های استاندارد و نبود دسترسی به دریا روبه‌روست، موضوعاتی که سال‌ها روند توسعه را کند کرده است.

هاشمی افزود: به همت مسئولان استان و همراهی مدیران دولتی و نمایندگان مجلس، امروز شاهد آغاز طرح‌های بزرگ و نویدبخش در مسیر توسعه هستیم و آینده روشنی برای استان پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین طرح‌های در دست اجرا، راه‌آهن چابهار ـ زاهدان ـ بیرجند ـ مشهد و اتصال آن به آسیای میانه است، گفت: این پروژه‌ای راهبردی است که از آن به عنوان ابرپروژه شرق کشور یاد می‌کنیم، چراکه علاوه بر ابعاد اقتصادی، تأثیرات مهمی در حوزه‌های امنیتی و منطقه‌ای خواهد داشت.

هاشمی افزود: در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای نیز با توجه به وسعت ۱۵۱ هزار کیلومتر مربعی استان و فاصله طولی بیش از ۸ ساعت از شمال تا جنوب، توسعه زیرساخت جاده‌ای و دو بانده‌کردن راه‌ها یکی از اولویت‌های اصلی ماست.

وی گفت: رویداد ملی ایران جان، جان تازه‌ای به استان‌های کمتر شناخته شده مثل خراسان جنوبی خواهد دمید و این استان دارای ظرفیت‌های ارزشمند است که بالاترین آن نیروی انسانی است و نیمی از پدران علوم مختلف فرزند این استان هستند.

استاندار با اشاره به اینکه مرز ما فرصت طلایی برای کشور است افزود: یکی از موارد زمینه ساز پیشران استان، زیرساخت هاست اما، ما از ریل و جاده‌های مناسب محروم هستیم دسترسی به دریا هم نداریم.

هاشمی با بیان اینکه خراسان جنوبی بهشت معادن کشور است گفت: از ۷۴ ماده معدنی کشور ۵۲ ماده معدنی در خراسان جنوبی وجود دارد، اما قریب به اتفاق خام فروشی می‌شوند و ما می‌خواهیم فرآوری در همین استان باشد.

وی افزود: بیش از هشت میلیارد تن ذخایر کشف شده قطعی مواد معدنی در خراسان جنوبی داریم که به دنبال تشکیل شهرک فرآوری معدن به صورت متمرکز هستیم.

هاشمی نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی هم که دیگر مهمان حضوری این برنامه بود گفت: در استان در بحث زیرساخت‌ها عقب ماندگی جدی داریم و با توجه به مرز ۳۳۱ کیلومتری با افغانستان دومین پیشران اقتصادی استان فرصت دیپلماسی اقتصاد مرزی است.

وی افزود: معادن حتی نسبت به مرز هم وجوه ممتازی دارند و تابع علایق سیاسی دیگر کشور‌ها نیستند و متاثر از خشکسالی، آب و مسائل سیاسی نیستند ومی توانند در حوزه اقتصاد پایدارتر و ماندگارتر باشند.

نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس گفت: خراسان جنوبی در شهرستان‌های مختلف از معادن برخوردار است و بیش از بیست نفر استاد تمام صاحب نام در رشته‌های معدن و زمین شناسی در استان داریم و اگر فرآوری مواد معدنی در استان صورت گیرد می‌تواند تحول عمیق در اقتصاد استان و کشور داشته باشد.

نماینده مردم شهرستان‌های قائنات و زیرکوه در مجلس هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: این استان خط مقدم امنیت کشور است و دولت باید درک درستی نسبت به خراسان جنوبی داشته باشد.

اسحاقی افزود: مرز یزدان اوایل دهه نود تعطیل شده بود که با کولبری و خرده فروشی احیا شد و به عنوان دومین مرز رسمی استان با افغانستان به تثبیت رسید، اما اگر دستگاه‌های مختلف مانند وزارت خارجه، وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو به سرعت تکالیف خود را انجام دهند این مرز احیا می‌شود و این موضوع نیازمند یک تلاش جمعی در دولت است.

وی همچنین بر فرآوری مواد معدنی استان و در پی آن ایجاد اشتغال برای جوانان این منطقه تاکید کرد.

نصیری نماینده مردم شهرستان‌های فردوس، طبس، سرایان، بشرویه و عشق آباد هم گفت: فرهنگ بومی منحصر‌به‌فرد منطقه در کشور می‌تواند پیشران باشد و مردم این استان بیشترین مشارکت را در صحنه‌های مختلف سیاسی اجتماعی از جمله انتخابات داشتند.

وی افزود: با توجه به اشتراکات فرهنگی با کشور همسایه افغانستان، این کشور به افزایش تعاملات تمایل دارد و ما از ظرفیت کشور‌های همسایه غافل شدیم و توجه به این بازارها می تواند در شکوفایی اقتصادی استان تاثیر زیادی داشته باشد..