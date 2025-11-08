به گزارش؛ سرهنگ «بهزاد بسطامی» فرمانده انتظامی شهرستان ایلام اظهار داشت: در راستای مطالبه به حق مردم و به منظور ارتقای امنیت اجتماعی در جامعه و جلب رضایت عمومی، طرح ارتقاء امنیت اجتماعی محله محور با اولویت برخورد با برهم زنندگان نظم عمومی در این شهرستان به اجرا درآمد.