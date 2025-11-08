برخورد پلیس با ۲۰ خودروی متخلف در ایلام
فرمانده انتظامی شهرستان ایلام گفت: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در ایلام، مأموران پلیس ۲۰ خودروی متخلف و هنجارشکن را توقیف کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ سرهنگ «بهزاد بسطامی» فرمانده انتظامی شهرستان ایلام اظهار داشت: در راستای مطالبه به حق مردم و به منظور ارتقای امنیت اجتماعی در جامعه و جلب رضایت عمومی، طرح ارتقاء امنیت اجتماعی محله محور با اولویت برخورد با برهم زنندگان نظم عمومی در این شهرستان به اجرا درآمد.
وی افزود: ماموران انتظامی یگان امداد شهرستان ایلام در اجرای این طرح موفق شدند ۲۰ دستگاه خودرو متخلف و هنجارشکن را توقیف و روانه پارکینگ کنند.