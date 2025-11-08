

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی مردان تنیس روی میز ایران از امروز (شنبه ۱۸ آبان‌ماه) کار خود را در ششمین دوره بازی‌های کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵ به میزبانی ریاض عربستان سعودی آغاز می‌کند.

ملی‌پوشان کشورمان در گروه A این رقابت‌ها با تیم‌های قطر و مالدیو هم‌گروه هستند و در نخستین روز مسابقات دو دیدار انجام خواهند داد.

تیم ایران ابتدا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران برابر مالدیو قرار می‌گیرد و در دیدار دوم نیز از ساعت ۱۹:۳۰ به مصاف قطر خواهد رفت.

ترکیب تیم ملی مردان ایران در این دوره را امیرحسین هدایی، سیدمحمد موسوی‌طاهر و بنیامین فرجی با هدایت جمیل لطف الله نسبی تشکیل می‌دهند. ملی‌پوشان کشورمان در حالی پا به میدان می‌گذارند که در دو دوره گذشته این بازی‌ها، در باکو ۲۰۱۷ و قونیه ۲۰۲۲، با اقتدار عنوان قهرمانی تیمی را از آن خود کرده‌اند و اکنون در ریاض، در اندیشه‌ی دستیابی به سومین طلای پیاپی تیمی هستند.