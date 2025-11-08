به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۶ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به صبح شنبه هفدهم آبان با میانگین ۱۲۸ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست منطقه اصفهان شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه دانشگاه صنعتی با ۱۵۵، رهنان ۱۵۸، کردآباد ۱۸۴،میرزاطاهر ۱۵۴و ولدان ۱۶۴ همچنین شهرهای قهجاورستان با ۱۶۲و خمینی شهر ۱۷۳ AQI در وضعیت ناسالم برای همه و برمدار قرمز است. همچنین این شاخص در ایستگاه های پارک زمزم ۱۴۲، پروین ۱۲۳،سپاهان شهر ۱۳۰، فرشادی ۱۱۱،فیض ۱۱۶، کاوه ۱۰۹و هزار جریب ۱۰۶ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس است.

علاوه براین شاخص کیفی هوا در ایستگاه های بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با ۵۱، خرازی ۹۹، رودکی ۹۶، زینبیه ۹۹ و شهرهای شاهین شهر ۹۱، علوم پزشکی کاشان ۷۲، کاشان ۶۱ ، مبارکه ۶۱و نجف آباد ۷۱ AQI وضعیت قابل قبول رانشان می‌دهد.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان هم اعلام کرد غبار صبحگاهی پدیده غالب مناطق مرکزی استان است که کاهش کیفیت هوا را به دنبال دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.