پخش زنده
امروز: -
تشکیل کابینه ارتشبد ازهاری، آخرین تلاشهای حکومت پهلوی برای حفظ رژیم بود که ناکام ماند و سرانجام با اوج گیری قیامهای مردمی به پیروزی انقلاب اسلامی منتهی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ تشکیل کابینه ارتشبد غلامرضا ازهاری در آبان ۱۳۵۷ یکی از آخرین تلاشهای محمدرضا پهلوی برای مهار بحران انقلاب بود.
شاه پس از ناتوانی دولت شریفامامی در آرام کردن اوضاع، تصمیم گرفت با تشکیل یک دولت نظامی به نخستوزیری ازهاری، اعتراضات گسترده مردمی را با قدرت ارتش سرکوب کند و نظم را بازگرداند. با این حال، این کابینه که بیشتر جنبهٔ اضطراری و نمایشی داشت، نه توان سیاسی و نه پایگاه اجتماعی لازم را دارا بود.
اعتصابات گسترده، فلجشدن دستگاه اداری و نافرمانی در میان نظامیان موجب شد دولت ازهاری عملاً کاری از پیش نبرد. در نهایت، پس از چند هفته بیثمر و تشدید بحران، این کابینه در دیماه ۱۳۵۷ سقوط کرد و ناکامی آن راه را برای روی کار آمدن دولت بختیار و سپس پیروزی انقلاب اسلامی هموار ساخت.