تیم ملی بانوان تنیس روی میز ایران امروز (شنبه ۱۸ آبانماه) کار خود را در ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ به میزبانی ریاض عربستان آغاز میکند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بانوان ملیپوش کشورمان در گروه B این رقابتها با تیمهای لبنان و بحرین همگروه هستند و در نخستین روز از مرحله گروهی دو دیدار برگزار خواهند کرد.
تیم ایران در بازی نخست از ساعت ۱۰:۳۰ به وقت ایران به مصاف لبنان میرود و در دیدار دوم از ساعت ۱۶:۳۰ برابر بحرین صفآرایی خواهد کرد.
ترکیب تیم ملی بانوان کشورمان را ندا شهسواری، شیما صفایی و ستایش ایلوخانی با هدایت سیما لیموچی تشکیل میدهند. بانوان ایران در دوره گذشته این بازیها در قونیه ۲۰۲۲ با عملکردی درخشان به نشان طلای تیمی دست یافتند و حالا در ریاض به دنبال دفاع از عنوان قهرمانی خود هستند.