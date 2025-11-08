

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بانوان ملی‌پوش کشورمان در گروه B این رقابت‌ها با تیم‌های لبنان و بحرین هم‌گروه هستند و در نخستین روز از مرحله گروهی دو دیدار برگزار خواهند کرد.

تیم ایران در بازی نخست از ساعت ۱۰:۳۰ به وقت ایران به مصاف لبنان می‌رود و در دیدار دوم از ساعت ۱۶:۳۰ برابر بحرین صف‌آرایی خواهد کرد.

ترکیب تیم ملی بانوان کشورمان را ندا شهسواری، شیما صفایی و ستایش ایلوخانی با هدایت سیما لیموچی تشکیل می‌دهند. بانوان ایران در دوره گذشته این بازی‌ها در قونیه ۲۰۲۲ با عملکردی درخشان به نشان طلای تیمی دست یافتند و حالا در ریاض به دنبال دفاع از عنوان قهرمانی خود هستند.