

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم افتتاحیه ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی جمعه شب در ورزشگاه مرکزی سوارکاری (شترسواری الجنادریه) شهر ریاض در حالی برگزار شد که رئیس، دبیر کل و نواب رئیس کمیته ملی المپیک نیز در جایگاه ویژه مقامات این مراسم حضور داشتند.

محمود خسروی وفا که برای حضور در افتتاحیه و نشست هیات اجرایی ISSA وارد ریاض شده به همراه دکتر علی‌نژاد، دکتر نوروزی و مهین فرهادی‌زاد، در جایگاه مقامات ویژه همبستگی اسلامی، افتتاحیه بازی‌ها را از نزدیک تماشا کردند.

ششمین دوره بازی‌ها که از سه روز پیش و با برگزاری مسابقات رشته‌های فوتسال، والیبال، بوکس و کوراش استارت خورده از شنبه صبح رسماً آغاز می‌شود که در اولین روز رسمی مسابقات، ملی‌پوشان تیم‌های مردان والیبال، تنیس روی میز، شنا، جودو، بوکس، فوتسال و وزنه‌برداری به مصاف حریفان خود می‌روند.