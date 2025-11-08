پخش زنده
بیستمین دوره مسابقات آزاد قویترین مردان کشور با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیستمین دوره مسابقات آزاد (OPEN) قویترین مردان باشگاههای کشور در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان ۱۱ تا ۱۶ آبان در شهرستان ملایر استان همدان برگزار شد.
در بخش جوانان نتایج زیر به دست آمد:
۱-عزیزاله فراورزی
۲-علی اصغر لنگری زاده
۳-مهدی مهوار کریمی
همچنین در بخش بزرگسالان ۹۵- نتایج زیر به دست آمد:
۱-مهدی صارمی
۲-عظیم دیانی
۳-محمدرضا فتاحی
در بزرگسالان ۱۱۰+ نفرات زیر به ترتیب اول تا سوم شدند:
۱-حسین وکیلی
۲-محمد پارسا
۳-سجاد سلطانی
در بخش تیمی نیز نتایج زیر به دست آمد:
۱-تهران
۲-همدان
۳-مرکزی