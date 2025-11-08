به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیستمین دوره مسابقات آزاد (OPEN) قوی‌ترین مردان باشگاه‌های کشور در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان ۱۱ تا ۱۶ آبان در شهرستان ملایر استان همدان برگزار شد.

در بخش جوانان نتایج زیر به دست آمد:

۱-عزیزاله فراورزی

۲-علی اصغر لنگری زاده

۳-مهدی مهوار کریمی

همچنین در بخش بزرگسالان ۹۵- نتایج زیر به دست آمد:

۱-مهدی صارمی

۲-عظیم دیانی

۳-محمدرضا فتاحی

در بزرگسالان ۱۱۰+ نفرات زیر به ترتیب اول تا سوم شدند:

۱-حسین وکیلی

۲-محمد پارسا

۳-سجاد سلطانی

در بخش تیمی نیز نتایج زیر به دست آمد:

۱-تهران

۲-همدان

۳-مرکزی