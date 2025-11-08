پخش زنده
امروز: -
قرعه کشی رقابتهای کاتا جودو قهرمانی جهان ۲۰۲۵ به میزبانی پاریس برگزار شد و ملی پوشان ایران حریفان خود را شناختند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای کاتا جودو قهرمانی جهان ۱۷ و ۱۸ آبان به میزبانی شهر پاریس برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران نیز در این رقابتها حضور خواهد داشت.
در این دوره از رقابتها ۴۶۶ جودوکا شامل ۳۳۷ مرد و ۱۲۹ زن از ۳۷ کشور جهان حضور خواهند داشت و دو روز رقابتهای خود را در پاریس برگزار خواهند کرد.
تیم ملی کاتا ایران در شرایطی در این دوره حضور یافته است که در دوره قبل با کسب دو مدال طلا و یک مدال برنز عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص داده بود.
ترکیب تیم ملی کاتا ایران در رقابتهای جهانی ۲۰۲۵ پاریس:
ناگه نوکاتا کمتر از ۲۱ سال: علی صادقیان - محمدمهدی صادقیان
ناگه نوکاتا بالای ۲۱ سال: فتحالله فریدی وثوق - حمیدرضا کریمی ناصر
کودوکان گوشین جوتسو: محمدحسن سالاری - محمدرضا صحرایی
کیمه نو کاتا: عبدالوهاب بردی - یاشار روحاللهزاده
کاتامه نوکاتا: رضا روحانی - رضا صفی
ایتسوتسونوکاتا:محمدحسن سالاری و محمدرضا صحرایی
مراسم قرعه کشی رقابتهای کاتا جودو قهرمانی جهان در پاریس برگزار شد و طی آن ملی پوشان کشورمان حریفان خود را شناختند.
نتایج قرعه کشی به شرح زیر است:
فرم کودوکان گوشینجوتسو:
محمدحسن سالاری و محمدرضا صحرایی در گروه دوم و اجرای هفتم قرار گرفتند.
• فرم کیمهنوکاتا:
عبدالوهاب بردی و سید یاشار روحاللهزاده در گروه سوم قرار دارند و اجرای چهارم خواهند بود.
• فرم کاتامهنوکاتا:
رضا روحانی و رضا صفی در گروه دوم قرار گرفتند و اجرای دوم خواهند بود.
• فرم ناگهنوکاتا زیر ۲۱ سال:
علی صادقیان و محمدمهدی صادقیان در گروه سوم و اجرای اول قرار گرفتند.
• فرم ناگهنوکاتا بالای ۲۱ سال:
فتحالله فریدیوثوق و حمیدرضا کریمیناصر در گروه اول قرار گرفتند و اجرای ششم خواهند بود.
• فرم ایتسوتسونوکاتا:
محمدحسن سالاری و محمدرضا صحرایی در گروه دوم و اجرای هشتم قرار گرفتند.