قرعه کشی رقابت‌های کاتا جودو قهرمانی جهان ۲۰۲۵ به میزبانی پاریس برگزار شد و ملی پوشان ایران حریفان خود را شناختند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های کاتا جودو قهرمانی جهان ۱۷ و ۱۸ آبان به میزبانی شهر پاریس برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران نیز در این رقابت‌ها حضور خواهد داشت.

در این دوره از رقابت‌ها ۴۶۶ جودوکا شامل ۳۳۷ مرد و ۱۲۹ زن از ۳۷ کشور جهان حضور خواهند داشت و دو روز رقابت‌های خود را در پاریس برگزار خواهند کرد.

تیم ملی کاتا ایران در شرایطی در این دوره حضور یافته است که در دوره قبل با کسب دو مدال طلا و یک مدال برنز عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص داده بود.

ترکیب تیم ملی کاتا ایران در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ پاریس:

ناگه نوکاتا کمتر از ۲۱ سال: علی صادقیان - محمدمهدی صادقیان

ناگه نوکاتا بالای ۲۱ سال: فتح‌الله فریدی وثوق - حمیدرضا کریمی ناصر

کودوکان گوشین جوتسو: محمدحسن سالاری - محمدرضا صحرایی

کیمه نو کاتا: عبدالوهاب بردی - یاشار روح‌الله‌زاده

کاتامه نوکاتا: رضا روحانی - رضا صفی

ایتسوتسونوکاتا:محمدحسن سالاری و محمدرضا صحرایی

مراسم قرعه کشی رقابت‌های کاتا جودو قهرمانی جهان در پاریس برگزار شد و طی آن ملی پوشان کشورمان حریفان خود را شناختند.

نتایج قرعه کشی به شرح زیر است:

فرم کودوکان گوشین‌جوتسو:

محمدحسن سالاری و محمدرضا صحرایی در گروه دوم و اجرای هفتم قرار گرفتند.

• فرم کیمه‌نوکاتا:

عبدالوهاب بردی و سید یاشار روح‌الله‌زاده در گروه سوم قرار دارند و اجرای چهارم خواهند بود.

• فرم کاتامه‌نوکاتا:

رضا روحانی و رضا صفی در گروه دوم قرار گرفتند و اجرای دوم خواهند بود.

• فرم ناگه‌نوکاتا زیر ۲۱ سال:

علی صادقیان و محمدمهدی صادقیان در گروه سوم و اجرای اول قرار گرفتند.

• فرم ناگه‌نوکاتا بالای ۲۱ سال:

فتح‌الله فریدی‌وثوق و حمیدرضا کریمی‌ناصر در گروه اول قرار گرفتند و اجرای ششم خواهند بود.

• فرم ایتسوتسونوکاتا:

محمدحسن سالاری و محمدرضا صحرایی در گروه دوم و اجرای هشتم قرار گرفتند.