۶ ملیپوش کشورمان در نخستین روز مسابقات شنا ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، به رقابت می پردازند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین روز از مسابقات شنای ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، شنبه ۱۷ آبان، شناگران کشورمان در مواد زیر به آب میزنند:
سامیار عبدلی در ماده ۵۰ متر آزاد
سینا غلامپور در ماده ۵۰ متر آزاد
مهرشاد افقری در ماده ۵۰ متر پروانه
متین سهران در ماده ۵۰ متر پروانه
آراد مهدیزاده در ماده ۱۰۰ متر قورباغه
سیدمحمد قاسمی در ماده ۴۰۰ متر مختلط
ملیپوشان کشورمان با ترکیب محمد قاسمی، مهرشاد افقری، هومر عباسی، علی رشیدپور، متین سهران، سینا غلامپور، سامیار عبدلی، محمدمهدی غلامی و آراد مهدیزاده در مادههای مختلف انفرادی و تیمی، و با سرمربیگری جان اونسوی و مربیگری خشایار حضرتی، صادق طیران و اردلان ابراهیمپناه در این دوره از رقابتها حضور دارند.