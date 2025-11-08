پخش زنده
مدیرعامل باشگاه پیکان اعلام کرد، سعید دقیقی به فعالیت خود در تیم فوتبال این باشگاه ادامه خواهد داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نقی نائیجی گفت: هیچ بحثی درباره ادامه همکاری سعید دقیقی با باشگاه پیکان وجود ندارد و وی به طور قطع به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
او ادامه داد: دقیقی با با باشگاه پیکان قرارداد دارند و ما هم از عملکرد فنی ایشان کاملا راضی هستیم. اگرچه شاید از نظر نتیجه چندان خوب عمل نکرده باشیم، اما تیم ما فوتبال خوبی ارائه میکند و همین مسئله نشان میدهد که کادرفنی ما وظایف خود را به نحو احسن انجام داده است.
مدیرعامل باشگاه پیکان افزود: بنده و اعضای هیئت مدیره به کادرفنی و بازیکنان اعتماد و اعتقاد کامل داریم؛ مطمئن هستیم که از این شرایط عبور خواهیم کرد و به آنچه در ذهن داریم و هدفگذاری کردیم، دست خواهیم یافت.
نائیجی عنوان کرد: لازمه گذر از شرایط موجود اتحاد و یکدلی است؛ خوشبختانه در مجموعه پیکان همه اعضا پشت یکدیگر هستند و شکی وجود ندارد دست در دست هم به روزهای خوب برمیگردیم.