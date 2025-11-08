پخش زنده
سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور جوی پایدار و برای شهرهای صنعتی افزایش غلظت آلاینده پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بر اساس تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی و دادههای همدیدی سازمان هواشناسی کشور، طی پنج روز آینده در اغلب مناطق کشور جوی پایدار حاکم خواهد بود.
در این مدت، برای شهرهای صنعتی و پرجمعیت بهویژه در ساعات اولیه روز، افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.
همچنین در برخی ساعات، افزایش سرعت وزش باد در مناطق شرقی و جنوب شرق کشور رخ خواهد داد که در مناطق مستعد میتواند موجب خیزش گرد و خاک شود.