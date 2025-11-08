به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کمیته‌های مقاومت فلسطین با صدور بیانیه‌ای به شدت اقدام قزاقستان در پیوستن به «توافق ابراهیم» (توافق عادی سازی روابط با اشغالگران اسرائیلی) و گسترش روابط خود با رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و آن را پاداشی به رژیم فاشیستی و سران آن به‌خاطر جنگ نسل‌کشی علیه ملت فلسطین عنوان کرد.

در این بیانیه آمده است: پیوستن قزاقستان به توافق ابراهیم پس از دو سال از پاک‌سازی نژادی، کشتار‌ها و ویرانی‌ها، تلاشی برای پاکسازی دستان آغشته به خون صهیونیست‌های جنایتکار از خون فلسطینیان و نشانه‌ای از سقوط اخلاقی بی‌سابقه است.

کمیته‌های مقاومت فلسطین در ادامه این بیانیه از دولت قزاقستان خواست تا فوراً از این تصمیم غیرقابل‌قبول و غیرقابل‌توجیه عقب‌نشینی کند، به‌ویژه در شرایطی که موج انزوا و تحریم علیه رژیم صهیونیستی و سران جنایتکار آن که تحت تعقیب دادگاه‌های بین‌المللی هستند، رو به افزایش است.

این کمیته‌ها هرگونه اقدام عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را خنجری از پشت به ملت فلسطین و بی‌احترامی به خون ده‌ها هزار شهید و مجروحی دانست که قربانی ماشین جنایت صهیونیستی با حمایت مستقیم آمریکا شده‌اند.