به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سفارت ایران در مکزیک در بیانیه‌ای به اتهام جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تهران در مورد حمله ادعایی علیه سفیر این رژیم در مکزیکوسیتی واکنش نشان داد و تاکید کرد که چنین اتهامی سراسر کذب است.

در این بیانیه آمده است: ادعای تلاش ایران برای ترور سفیر رژیم اسرائیل در مکزیک، یک دروغ رسانه‌ای و بزرگ است که هدف آن تخریب روابط دوستانه و تاریخی بین دو کشور است و ما قاطعانه آن را رد می‌کنیم.

این بیانیه با تاکید براینکه ایران و مکزیک منافع یکسانی دارند و امنیت و آبروی مکزیک، امنیت و آبروی ایران نیز است، می‌افزاید: ما هرگز به اعتمادی که دولت مکزیک به ما کرده است، خیانت نخواهیم کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما به هیچ وجه وجهه خوب مکزیکی‌ها، دوستانمان را خدشه‌دار نخواهیم کرد. ما خیانت به منافع مکزیک را خیانت به منافع خودمان می‌دانیم و احترام به قوانین مکزیک بالاترین اولویت ما است.

سفارت ایران در مکزیک در ادامه اتهام یهودستیزی علیه ایران را یک دروغ بزرگ خواند که ساخته و پرداخته ذهن سران نژادپرست رژیم صهیونیستی است.

سفارت ایران در مکزیک در پایان این بیانیه تاکید کرد: در جریان تجاوز اسرائیل به ایران در ماه ژوئن، حتی یک مورد آزار و اذیت کلامی علیه جامعه بزرگ یهودیان ساکن در این کشور ثبت نشد.

وزارت خارجه مکزیک پیش‌تر در بیانیه‌ای اتهام جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران را رد و اعلام کرد که هیچ اطلاعی در مورد حمله ادعایی علیه سفیر این رژیم در این کشور ندارد.

طبق بیانیه منتشر شده در پایگاه خبری وزارت خارجه مکزیک، این وزارتخانه و همچنین وزارت کشور مکزیک تاکید کرده‌اند که هیچ گزارشی درباره حمله ادعایی علیه اینات کرانتس نایگر سفیر اسرائیل در مکزیک از سوی جمهوی اسلامی ایران دریافت نکرده‌اند.