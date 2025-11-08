پخش زنده
سفارت ایران در مکزیک ادعای طرح حمله به سفیر رژیم اسرائیل را «جعل رسانهای» خواند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سفارت ایران در مکزیک در بیانیهای به اتهام جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تهران در مورد حمله ادعایی علیه سفیر این رژیم در مکزیکوسیتی واکنش نشان داد و تاکید کرد که چنین اتهامی سراسر کذب است.
در این بیانیه آمده است: ادعای تلاش ایران برای ترور سفیر رژیم اسرائیل در مکزیک، یک دروغ رسانهای و بزرگ است که هدف آن تخریب روابط دوستانه و تاریخی بین دو کشور است و ما قاطعانه آن را رد میکنیم.
این بیانیه با تاکید براینکه ایران و مکزیک منافع یکسانی دارند و امنیت و آبروی مکزیک، امنیت و آبروی ایران نیز است، میافزاید: ما هرگز به اعتمادی که دولت مکزیک به ما کرده است، خیانت نخواهیم کرد.
در ادامه این بیانیه آمده است: ما به هیچ وجه وجهه خوب مکزیکیها، دوستانمان را خدشهدار نخواهیم کرد. ما خیانت به منافع مکزیک را خیانت به منافع خودمان میدانیم و احترام به قوانین مکزیک بالاترین اولویت ما است.
سفارت ایران در مکزیک در ادامه اتهام یهودستیزی علیه ایران را یک دروغ بزرگ خواند که ساخته و پرداخته ذهن سران نژادپرست رژیم صهیونیستی است.
سفارت ایران در مکزیک در پایان این بیانیه تاکید کرد: در جریان تجاوز اسرائیل به ایران در ماه ژوئن، حتی یک مورد آزار و اذیت کلامی علیه جامعه بزرگ یهودیان ساکن در این کشور ثبت نشد.
وزارت خارجه مکزیک پیشتر در بیانیهای اتهام جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران را رد و اعلام کرد که هیچ اطلاعی در مورد حمله ادعایی علیه سفیر این رژیم در این کشور ندارد.
طبق بیانیه منتشر شده در پایگاه خبری وزارت خارجه مکزیک، این وزارتخانه و همچنین وزارت کشور مکزیک تاکید کردهاند که هیچ گزارشی درباره حمله ادعایی علیه اینات کرانتس نایگر سفیر اسرائیل در مکزیک از سوی جمهوی اسلامی ایران دریافت نکردهاند.