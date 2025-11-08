پخش زنده
طبیعت پاییزی دره اسپیران مراغه با رنگهای شگفت انگیز، چشمها را مینوازد و به انسان آرامش میبخشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، طبیعت پاییزی این دره زیبا در روستای آشان مراغه، مجموعه ای بینظیر از رنگها و جلوههای بصری است.
هر گوشه این دره زیبا جلوههایی بی نظیر از خلقت پروردگار است و رودخانه خروشانش روح انسان را به وجد میآورد.
علاقه مندان به طبیعت این روزها برای کوه پیمایی و ورزش صبحگاهی در هوای خنک پاییزی روزهای به یاد ماندنی را برای خود ثبت میکنند.
رود زیبای اسپیران از ارتفاعات سهند سرچشمه میگیرد و پس از خلق جلوههای زیبای طبیعی به سد علویان مراغه میریزد.
باغهای هزار رنگ مراغه، این روزها میزبان علاقه مندان و طبیعت گردان زیادی برای دیدن زیباییهای خلقت است.
گوشه گوشه طیبعت خوش رنگ این شهرستان این روزها نمایشگاهی از قدرت زیبای خداوند در نیمههای پاییز است.
زیبایی برگ ریزان درختان سیب، گردو، آلوچه و زردآلو چشمها را مینوازد و انسان را به وجد میآورد.