رویداد ملی ایران جان در ایستگاه پنجم خود به استان خراسان جنوبی رسید و از ۱۷ تا ۲۳ آبان ماه برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ،مدیرکل صدا و سیمای استان در ارتباط زنده با برنامه سلام خبرنگار شبکه بین المللی خبر گفت:

آینه دار افزود: این رویداد بعد از ماه‌ها کار و تلاش امروز آغاز می‌شود و برنامه ریزی‌ها در این رویداد بر اساس شعار رئیس رسانه ملی در دوره تحولی سازمان بر مبنای عدالت گستری و هویت محوری است.



وی با بیان اینکه شعار رویداد ایرانِ جان در خراسان جنوبی " دیار دین، دانش و فرهنگ است " گفت: این رویداد یک رویداد امیدآفرین و مردمی است و تاکنون بیش از ۱۰ اتاق فکر درباره آن برگزار شده و گروه‌های مختلفی از مردم در تولیدات مشارکت داشته‌اند.

مدیرکل صدا و سیمای استان افزود: هزار و ۷۳۳ برنامه برای پخش در این رویداد تولید و آماده شده است که شامل ۶۳۸ اثر در حوزه سیما، ۷۵۰ اثر در حوزه رادیو و ۱۸۰ اثر خبری شالمل ۱۳۰ گزارش خبری و ۵۰ میان برنامه است.



آینه دار گفت: امیدواریم بتوانیم استان را در این رویداد به خوبی معرفی کنیم.