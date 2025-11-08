تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستان‌های آبادان و خرمشهر دنبال کنید.

تقویم روز و اوقات شرعی هفدهم آبان به افق آبادان و خرمشهر

تقویم روز و اوقات شرعی هفدهم آبان به افق آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز شنبه هفدهم آبان ۱۴۰۴، هفدهم جمادی الاول ۱۴۴۷ و هشتم نوامبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:

صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۱ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۲۴ دقیقه غروب خواهد کرد.

گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۴۲ دقیقه به گوش می‌رسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۲۰ دقیقه است.

اذان صبح فردا یکشنبه هجدهم آبان ساعت ۵ و ۱۷ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۶ و ۳۸ دقیقه ثبت شده است.