مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: تربیت نسل انقلابی نیازمند بسیج، همافزایی و همکاری بیقید و شرط همه دستگاههای دولتی، نهادهای اجتماعی و به ویژه خانوادهها است.
ایوب رضایی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فرهنگی و دانشآموز استان، اظهار کرد: کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۳ شهید فرهنگی و ۴۴۶ شهید دانشآموز تقدیم انقلاب اسلامی کرده است و این افتخاری بزرگ برای جامعه تعلیم و تربیت است.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه والای معلم گفت: وظیفه معلم تنها آموزش دروس نیست، بلکه تربیت و تکوین هویت فردی و جمعی دانشآموزان بر اساس ارزشهای اسلامی بر عهده اوست.
به گفته رضایی، رسالت آموزش و پرورش تربیت انسانهایی است که بتوانند به مراتبی از «حیات طیبه» و زندگی پاک دست یابند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همراهیهای امام جمعه چاروسا و دیگر مسئولان این بخش را یادآور شد و گفت: انتظار میرود همه نهادها بهویژه در مناطق مختلف استان، آموزش و پرورش را در انجام مأموریت تربیتی خود یاری کنند.
رضایی با اشاره به رویکردهای اصلی دولت در حوزه تعلیم و تربیت بیان کرد: دو محور مهم در سیاستهای آموزش و پرورش مورد توجه ویژه رئیسجمهور است؛ یکی نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و تجهیز مدارس، و دیگری ارتقای کیفیت و تحول یادگیری در مدارس.
وی تأکید کرد: اگر کشوری بخواهد در عرصههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به توسعه پایدار دست یابد، باید آموزش و پرورش را در اولویت سیاستهای حاکمیتی خود قرار دهد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان از فرهنگیان و دانشآموزان بخش چاروسا برای تلاشهای شبانهروزی و حضور پرشور در برنامههای مختلف آموزشی و فرهنگی، بهویژه راهپیمایی ۱۳ آبان، قدردانی کرد و گفت: حضور پرشور فرهنگیان و دانشآموزان در مراسم «زنگ استکبارستیزی» و راهپیمایی روز دانشآموز نشان داد که مردم ما همدل، متحد و پایبند به آرمانهای انقلاب اسلامی هستند.
وی افزود: تا زمانی که این وحدت و همدلی در جامعه وجود دارد، هیچ دشمنی نمیتواند ملت ایران را تهدید کند.