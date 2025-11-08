پخش زنده
شاخص کیفی هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر در وضع قرمز و ناسالم قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز شنبه هفدهم آبان منتهی در ساعت ۷ صبح در آبادان با ۱۶۸، خرمشهر با ۱۷۵، شادگان با ۱۷۴، کارون با ۱۸۶، اهواز با ۱۸۸، هویزه با ۱۶۵، سوسنگرد با ۱۸۰، ملاثانی با ۱۶۷، شوشتر با ۱۶۲، دزفول با ۱۵۳، اندیمشک با ۱۵۹ و آغاجاری با ۱۵۵ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروههای سنی قرار گرفت.
در این مدت آلودگی هوا در شهرهای ماهشهر، بهبهان، هفتکل، لالی و شوش در محدوده نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس و شهرهای هندیجان، رامشیر، ایذه، دزپارت، اندیکا و مسجدسلیمان در وضع زرد و قابل قبول قرار دارد.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.