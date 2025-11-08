دومین جشنواره بین‌المللی عکس «ایران جوان» با محور «جمعیت، امید و آینده» آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،جشنواره ایران جوان می‌خواهد نشان دهد چگونه نقش آنان در حفظ نشاط، پویایی و باز نگاه داشتن پنجره جمعیتی کشور، می‌تواند الهام‌بخش تفکر تازه‌ای درباره آینده باشد.

در بخشی دیگر از جشنواره، تفاوت دیدگاه‌ها نسبت به مفهوم جوانی جمعیت و حمایت از رویکرد‌هایی که بتوانند دنیا را جوان‌تر و از روند پیری جمعیت بکاهند، محور آثار قرار گرفته است.

آخرین مهلت ارسال آثار ۳ آذرماه ۱۴۰۴ است؛ نتایج راه‌یافتگان ۱۵ آذر اعلام می‌شود و نمایشگاه آثار منتخب از ۲۰ آذرماه در دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه برگزار خواهد شد.

شرکت در جشنواره برای عموم آزاد و رایگان است. از همه عکاسان و علاقه‌مندان شده با آثار خلاقانه خود در این رویداد فرهنگی شرکت کنند و با نگاه خود تصویری از ایران جوان، امیدوار و آینده‌نگر بسازید.