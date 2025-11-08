به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دبیر تخصصی سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان کرمان گفت: ۷۵ اثر در بخش‌های مختلف در سایت این جشنواره ثبت نام کرده و به دبیرخانه ارسال شده‌اند.

علی محمد رادمنش افزود: آثار ارسال شده به دبیرخانه سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان کرمان در بخش صحنه‌ای رقابتی ۲۶ نمایش، در بخش صحنه‌ای دانشجویی یک نمایش، در بخش خیابانی رقابتی ۱۷ نمایش، در بخش خیابانی دانشجویی یک نمایش و در بخش مسابقه نمایشنامه نویسی ۳۰ نمایشنامه به جشنواره ارسال شده است.

وی بیان کرد: تعداد آثار در بخش صحنه‌ای افزایش چشمگیری داشته است و در بخش مسابقه نمایشنامه نویسی هم تعداد آثار رسیده بسیار خوب است.

دبیر تخصصی سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان کرمان اظهار داشت: آثار رسیده در بخش‌های صحنه‌ای و خیابانی، در مرحله بازبینی توسط هیات انتخاب هستند و آثار حائز شرکت در جشنواره به زودی نهایی و اعلام می‌شود، ضمن اینکه اسامی آثار برتر در بخش نمایشنامه نویسی نیز همزمان با مراسم اختتامیه مشخص خواهند شد.