ثبت نام وام دانشجویی در دانشگاههای کهگیلویه و بویراحمد از امروز شنبه ۱۷ آبان آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس دانشگاه یاسوج گفت: ثبت نام دانشجویان متقاضی وامهای دانشجویی از شنبه ۱۷ آبان آغاز میشود.
مهدی نوری پور افزود: دانشجویان سراسر استان از امروز شنبه ۱۷ آبان میتوانند با مراجعه به سامانه موجود درخواست وامهای تحصیلی خود را ثبت کنند.
نوروی پور اضافه کرد: در مرحله اول وامهای تحصیلی و ودیعه مسکن و در مرحله دوم وامهای ضروری و شهریه پرداخت میشود.
وی ادامه داد: براساس تصمیم معاونت امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم تحقیقات و فناوری رقم تسهیلات پرداختی دانشجویی ودیعه مسکن در شهرهای بالای ۵۰۰هزار نفر جمعیت، ۱۵۰ میلیون تومان و شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت نیز، ۱۰۰ میلیون تومان است.