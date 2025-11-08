طاهره آذر پیوند، بانوی ورزشکار استان، در رقابت‌های کوراش بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، با اراده‌ای پولادین درخشید و مدال برنز این رقابت‌های بین‌المللی را به گردن آویخت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد

این بانوی ورزشکار در وزن منهای ۵۷ کیلوگرم، نخستین رویارویی خود را با نمایشی خیره کننده و تاریخی در تنها ۱۱ ثانیه به سود خود به پایان رساند و با ضربه‌ای فنی، حریف خود از پاکستان را از میدان به در کرد.

آذر پیوند اگرچه در گام بعدی در برابر رقیبی از قرقیزستان شکست را تجربه کرد، اما با روحیه‌ای والا و انگیزه‌ای ستودنی، بار دیگر به میدان آمد.

وی در دیدار تعیین‌سرنوشت برای کسب مدال برنز، به مصاف نماینده ازبکستان رفت و در پایان زمانی پرشور، با نتیجهٔ ۲-۲، به دلیل کسب امتیاز پایانی، پیروز میدان شد و بر سکوی قهرمانی ایستاد.

این دستاورد درخشان، نه‌تنها نمادی از همت بلند و پشتکار بی‌پایان بانوان ورزشکار استان کهگیلویه و بویراحمد است، بلکه جلوه‌ای از توانمندی و سربلندی آنان در عرصه‌های جهانی به شمار می‌رود.