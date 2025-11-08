پخش زنده
بانوی بسیجی کهگیلویه و بویراحمدی موفق شد در رقابتهای کوراش بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی مدال برنز را از آن خود کند.
این بانوی ورزشکار در وزن منهای ۵۷ کیلوگرم، نخستین رویارویی خود را با نمایشی خیره کننده و تاریخی در تنها ۱۱ ثانیه به سود خود به پایان رساند و با ضربهای فنی، حریف خود از پاکستان را از میدان به در کرد.
آذر پیوند اگرچه در گام بعدی در برابر رقیبی از قرقیزستان شکست را تجربه کرد، اما با روحیهای والا و انگیزهای ستودنی، بار دیگر به میدان آمد.
وی در دیدار تعیینسرنوشت برای کسب مدال برنز، به مصاف نماینده ازبکستان رفت و در پایان زمانی پرشور، با نتیجهٔ ۲-۲، به دلیل کسب امتیاز پایانی، پیروز میدان شد و بر سکوی قهرمانی ایستاد.
این دستاورد درخشان، نهتنها نمادی از همت بلند و پشتکار بیپایان بانوان ورزشکار استان کهگیلویه و بویراحمد است، بلکه جلوهای از توانمندی و سربلندی آنان در عرصههای جهانی به شمار میرود.