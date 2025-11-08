پخش زنده
امروز: -
مسابقات اسبدوانی پاییزه با معرفی برترینها در پیست سوارکاری روستای باغلق راز و جرگلان در دور اول پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در روز نخست مسابقات اسبدوانی پاییزه در روستای باغلق راز و جرگلان، ۸۰ رأس اسب از نژاد اصیل ترکمن در ۱۰ دور به رقابت پرداختند که در پایان، شکران گز، سولیتر قربانی، عروسک باسط، آیدانآی جلال، اعجوبه انفاس، آیاز رمضانی، کیهان شایگان، آیناز گلتوتلی، گلکاریز و ماکان امامی حائز رتبههای برتر شدند.
این مسابقات امروز یکشنبه ادامه پیدا میکند.