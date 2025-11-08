پخش زنده
با استفاده از ترکیب چند ماده طبیعی و پرخاصیت یک صبحانه کاهش وزن و کاهش دهنده قند خون آماده کنید تا برنامه لاغری تان سریعتر پیش برود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، بسیاری از انتخابهای شما در صبحانه ناشی از هوس که باعث بزرگ شدن شکم و چاقی میشود اما این ترکیب برای صبحانه که در کاهش وزن و قند خون موثر است و به شما کمک میکند صبحانه سالم و اندام زیبایی داشته باشید.
چیزی که شما در صبح مصرف میکنید بسیار مهم است، چون انرژی کل روز شما را تامین میکند. آمادگی این ترکیب که به شما معرفی میکنیم خیلی کار دشواری نیست و میتوانید در یک لحظه آن را انجام دهید.
مواد لازم برای تهیه صبحانه کاهش وزن:
۲۵۰ ML جو
۳ قاشق دانه چیا
آب لیمو
دارچین ۱ قاشق
۵۰۰ میلی لیتر آب یا شیر (بستگی به انتخاب خودتان دارد)
مراحل تهیه صبحانه کاهش وزن با جو و دانه چیا
گام اول:همهی مواد را باهم مخلوط کنید تا یکدست و یکنواخت شوند.
گام دوم: آب یا شیر را به این ترکیب اضافه کنید.
گام سوم:اجازه بدهید این ترکیب جوش بیاید و بعد پخته شود.
گام چهارم:این ترکیب آماده مصرف است و بسیار برای کاهش قند خون و وزن موثر است.
به آن عسل یا شکر بیفزاید و داغ آن را صبحانه میل کنید.
فواید جو:
حاوی مقدار فراوانی فیبر است که میتواند هر روز مصرف شود و سلامت قلبی - عروقی را بالا برد و حاوی فراوانی مواد معدنی و ویتامین است و کلسترل را پایین میآورد و ترکیب آن با چیا برای لاغری پیشنهاد میشود.
فواید دانه چیا:
برای گوارش مفید است و حاوی امگا ۳ و اسیدهای چرب و کلیسم است و درکاهش کلسترول و سلامت قلب و عروق مورد استفاده قرار میگیرد و خاصیت آنتی اکسیدانی دارد.